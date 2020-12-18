شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تخلي سبعة مواقع عسكرية في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - رويترز

قال مصدر تركي، الجمعة، إن تركيا أخلت سبعة مواقع مراقبة عسكرية في شمال غرب سوريا، وسحبت قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون مدعومون من أنقرة.

وأقامت تركيا عشرات المواقع العسكرية في المنطقة في عام 2018 في إطار اتفاق لم يكتب له الاستمرار توصلت إليه مع روسيا وإيران؛ لتهدئة القتال بين القوات الحكومية السورية والفصائل المسلحة.

وحاصرت قوات الحكومة السورية، عدة مواقع عسكرية تركية العام الماضي. وتعهدت تركيا في ذلك الوقت بالمحافظة على وجودها هناك؛ لكنها بدأت الانسحاب في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن آخر عمليات الإجلاء اكتملت مساء الخميس، وإن القوات أعيد نشرها داخل الأراضي التي تسيطر عليها القوات المدعومة من أنقرة بموجب تفاهم تم التوصل إليه مع روسيا. وقال المصدر: «الأمر ليس في شكل سحب للقوات أو تقليص أعدادها. الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع».

ويقول مسلحون سوريون: إن لتركيا ما يراوح بين 10 آلاف و15 ألف جندي في شمال غرب سوريا إلى جانب مقاتلي الفصائل المسلحة الذين تدعمهم.