شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أبطال يغادرون كأس الملك السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - عيسى الحكمي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك في السعودية، حيث بلغت هذا الدور فرق التعاون والقادسية والنصر والباطن والفيصلي والفتح والاتحاد والعين، في حين غادرت فرق ضمك والشباب والرائد وأبها والاتفاق والهلال والوحدة والأهلي.

ويتضح من القائمة مغادرة خمسة أبطال سابقين للقب هم: الهلال والشباب والأهلي والاتفاق والوحدة، بينما تواجد ضمن المتأهلين 3 أبطال فقط هم النصر والاتحاد والتعاون.

وسيكون رسم الدور ربع النهائي الذي لم تحدد تواريخه كالتالي: الاتحاد أمام الفتح، والباطن يواجه الفيصلي، ويستضيف النصر فريق العين، ويلتقي التعاون مع القادسية.

ومثل خروج الهلال والأهلي مفاجأتين غير متوقعتين عندما سقطا على أرضهما أمام الفتح والعين على التوالي بنتيجة واحدة 0-2، وظهرت ردة الفعل في الأهلي عنيفة؛ حيث أبدت الجماهير غضبها الكبير من أداء المدرب فلادان الذي لم يستطع رسم الطريقة التي تجنب الفريق مصير الخروج المبكر.

وبدا الأهلي الذي فاز على النصر في الدوري السبت الماضي غير قادر على تفكيك حصون العين، ما جعل الأخير يلدغ مرمى الحارس محمد العويس في الدقيقتين 64 و71 عن طريق جيترسون وبرادارتش من ركلة جزاء.

وقال الصربي فلادان مدرب الأهلي: خروجنا من البطولة مبكراً أمر سيئ، كان لدينا مشاكل وأخطاء ليس في المباراة بل قبل ذلك على مستوى الدفاع وأخطاء فردية.

وأضاف: يجب نسيان الأمر، لدينا مباريات مهمة في الدوري، ولا بد أن نعمل من أجلها خلال الأيام القادمة.

أما الحارس محمد العويس فقال: لقد فاز العين لأنه كان أفضل منا في المباراة بشكل عام ولا نمتلك العذر لأننا لم نكن في المستوى.

