فلسطين تسجل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 21 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة فى التقرير اليومي حول الإصابات بالأراضى الفلسطينية، بأنه تم تسجيل 2170 إصابة جديدة بالفيروس.
كما سجلت الصحة الفلسطينية 1791 حالة تعافى في جميع محافظات الوطن خلال الـ 24
و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 70 مليون وأكثر من 581900شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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