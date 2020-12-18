الرئيس الأذربيجاني: اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ مستمر

أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على أن اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ مستمر وسيكون أقوى كل يوم.

وقال علييف، أن نزاع ناغورنو قره باغ الأخير بات من الماضي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال علييف خلال اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة: "اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حرب ناغورنو قره باغ، يجب أن نتحدث عن المستقبل وأن نقطع عن الماضي فهذا

بات من التاريخ".

وأكد علييف أن مهمة حفظ السلام الروسية في قره باغ مهمة جدا وقد استطاعت إيقاف حمام الدم والحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف علييف قائلا: "حرفيا في يوم واحد تمت تسوية الاتفاق وسيكون أقوى وأقوى كل يوم".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ،

دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.