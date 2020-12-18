أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 440 لاجئا (منهم 132 امرأة و255 طفلا) عادوا خلاال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.
وذكر المركز الروسي ،في بيان له اليوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلالالساعات الأخيرة، مشيرا إلى عدم تسجيل عودة أي نازحين أيضا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.
وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعاوبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 19 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.
و كان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أعلن أن 433 لاجئا منهم 130 إمرأة و221 طفلا عادوا يوم الأربعاء الماضى، إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.
وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: عودة 440 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.