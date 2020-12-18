العاصمة اليابانية تسجل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 664 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن أعداد الإصابة المسجلة تخطت الـ600 حالة لليوم الثالث على التوالي.
يشار إلى أن إجمالي أعداد الإصابات في طوكيو وصلت إلى 50 ألفا و154 حالةإصابة بـ(كوفيد-19).
و تكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 70 مليون وأكثر من 581900 شخص حولالعالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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