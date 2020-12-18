زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب العاصمة الهندية والمناطق المجاورة

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن زلزالا بلغت شدته 4,2 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة "نيودلهي" والمناطق المجاورة لها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وذكر المركز - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية

اليوم الجمعة - أن مركزوقع في منطقة "الوار" بولاية "راجستان"، وعلى عمق خمسة كيلومترات.ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان زلزالا، بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم

الجمعة، ضرب قرب العاصمة الهندية نيودلهي، فى يوليه الماضى.

وأفاد المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم - بأن زلزالاً وقع في تمام الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي للهند) على عمق 35 كيلومترًا.

وشعرت سكان نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية /إن سي آر/ بهزات الزلزال الأرضية، مما أثار الذعر بين الناس.