تأكيد بريطاني على سيادة البلاد بعد بريكست

أفادت قناة الغد، بأن البريطانيين أكدوا حماية سيادتهم وأراضيهم كدولة مستقلة فور إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقدمت بريطانيا، تنازلات بشأن حدودها مع إيرلندا الشمالية وألا يشملها قانون الأسواق الداخلية الذي أقرته الحكومة الشهر الماضي.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستمرًا في الصيد في المياه البريطانية وفق القوانين الأوروبية، الأمر الذي ترفضه بريطانيا، بحسب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانيوممثل المفاوضات البريطاني في بروكسل ديفيد فروست.
وأشارت الغد، إلى أن مفاوضات بريكست أسفرت عن الاتفاق على نقطتين دون إعلان التفاصيل، وهما التجارة والتحكيم بين الطرفين مستقبلًا.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرسل رسالة للدول الأعضاء وهي أن الخروج عن الاتحاد الأوروبي ليس شيئًا هينا، وذلك لتضييقاحتمالات خروج باقي الدول كما فعلت بريطانيا.
وكشف كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنهما أجريا اتصالا هاتفيا بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الطرفان أنه بالرغم من التقدم الكبير في المفاوضات فإنه لا تزال هناك خلافات عميقة خاصة في موضوع صيد الأسماك.
وأكدت الحكومة البريطانية في بيان لها أنها لن تتقبل المس بسيادتها بشأن المياه البريطانية، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم تنازلات معقولة لدعم المفاوضات.
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