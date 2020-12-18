الكرملين يأسف لتأييد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب المنشطات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 9 دقائق

أسف الكرملين اليوم الجمعة بسبب تأييد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب المنشطات، وكانت قد أصدرت محكمة سويسرية أمس الخميس، قرارا يقضي بتأييد جزئي للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب المنشطات.

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية، أمس، عقوبات بسبب المنشطات، سيتم بموجبها حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى تحت علم البلاد، لكنها قلصت العقوبة إلى عامين بدلا من أربعة.

وبموجب هذا القرار، لن يكون بوسع الرياضيين الروس رفع علم بلادهم أو عزف النشيد الوطني الروسي في أولمبياد طوكيو، العام المقبل، وكذلك في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.