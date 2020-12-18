الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن
اعلنت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في بيان، إن الفحص الذي خضع له بالنسبة لكورونا جاءت نتيجته سلبية.
وقد خضع بايدن لفحص كورونا بعد أن أعلن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه، ثبتت إصابته بكورونا.
وقالت المتحدثة باسم ريتشموند، كيت بيدينغفيلد، إن ريتشموند لم يكن على اتصال وثيق ببايدن.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن أجرى فحص كورونا… هذه نتيجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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