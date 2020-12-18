“دوزيم” تستعين بأزيد من 13 فنانا لإحياء سهرة “سيداكسيون”

تعرض القناة الثانية، غدا السبت، نسخة السنة الجارية من حفل الحملة الوطنية التحسيسية “سيداكسيون المغرب 2020″، التي انطلقت مع بداية دجنبر الحالي، ولا تزال مستمرة إلى غاية نهايته.

وتهدف الحملة المذكورة إلى جمع التبرعات لتطوير برنامج مكافحة السيدا، من خلال دعم الوقاية، والمساعدة السوسيو – اجتماعية، والرعاية الطبية، وتحسين جودة الحياة، والرعاية، ودعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة، وكذلك برامج البحث العلمي التطبيقي.

ويشارك في السهرة التلفزية الخاصة بالحملة، زهير البهاوي، وزكرياء الغفولي، وهند الزيادي، وجايلان، وبيتهوفن، وسارة بيرليس، وبشرى أهريش، وإحسان بنعلوش، وكريمة غيث، وزينب رشيد، وسيمو سدراتي، وأسامة رمزي، وعادل تاويلذ، وآخرون.

وشهدت خطوات مواجهة السيدا في سنة الجائحة تأثرا كبيرا، خصوصا أن التمويلات العالمية تتجه، وتولي أهمية كبيرة للتصدي للآثار الناجمة عن هذه الجائحة، ما يجعل التبرعات للحملة مساعدة حقيقية لمرضى فقدان المناعة المكتسبة.

يذكر أن تقديرات وزارة الصحة أفادت وجود أكثر من 21500 شخص مصاب بالسيدا، عند نهاية عام 2019.