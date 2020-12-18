المنتخب المغربي يواجه الجزائر في بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة

يواجه المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة نظيره الجزائري، اليوم الجمعة، على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، في حساب الجولة الثانية من بطولة اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 عاما، المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 في موريتانيا.
وكانت المباراة الافتتاحية لبطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة، والتي جمعت الثلاثاء الماضي المنتخب التونسي بنظيره الجزائري، انتهت بالتعادل (1 ـ 1).
يذكر أن المنتخب الليبي يحتل صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد انسحاب خصمه المتخب المصري ، بسبب تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.
هذه وسيتاهل من الدورة صاحبا المركزين والاول والثاني الى نهائيات كاس امم افريقيا (موريتانيا 2021).
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