“كينغ” الأغنية العربية محمد منير ينقل إلى المستشفى بعد أزمة صحية

نقل الفنان المصري، محمد منير، اليوم الجمعة، إلى مستشفى في مصر، بعد أزمة صحية مفاجئة.

وأوردت وسائل إعلام مصرية أن “كينغ” الأغنية العربية نقل، على وجه السرعة، إلى قسم المخ والأعصاب، بعد الأزمة الصحية، التي ألمت به.

وكان نجم الأغنية العربية، في نهاية التسعينيات، وبداية الألفينيات، قد أجرى عملية جراحية، في شهر ماي الماضي.

وظهر منير خلال حفل أحياه “أونلاين”، قبل أشهر، على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل، وهو مريض، ولا يسير إلا بمساعدة “عكاز”.

وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض تحت إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر.