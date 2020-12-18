اللجنة المركزية للتأديب في الجامعة توقف 11 لاعبا وتغرم 14 فريقا في البطولة الاحترافية

أعلنت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منتصف ليلة أمس ألخميس، معاقبة عدد من أندية البطولة الوطنية الاحترافية “إينوي”، واللاعبين، بعد إجراء 3 جولات من البطولة الاحترافية بقسميها.

وأعلنت اللجنة المركزية للتأديب، في بلاغ لها، القررات الخاصة بالبطولة الاحترافية 1، بتغريم 14 فريقا من القسم الأول والثاني، وتوقيف 11 لاعبا، وتميز قرارها بتوقيف جمال حركاس، لاعب فريق مولودية وجدة، وزكرياء أزود، لاعب فريق الفتح الرياضي لـ6 مباريات 3 منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما بعد طرده في المباراة، التي جمعت فريقه بالفتح الرياضي إثر تبادلهم للبصق، وتوقيف زهير الواصلي، لاعب فريق نهضة أتليتك زمامرة لـ4 مباريات، 2 منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3000 درهم، بعد طرده في المباراة، التي جمعت فريقه بالجيش الملكي لتوجيهه كلاما نابيا للحكم.

كما غرمت اللجنة ذاتها فريق يوسفية برشيد، وسريع واد زم، والمغرب التطواني، واتحاد طنجة، وأولمبيك آسفي، والدفاع الحسني الجديدي، ونهضة أتليتك زمامرة مبلغ 2000 درهم، لحصول الفرق على 4 إنذارات خلال المباراة السابقة.

بالنسبة إلى البطولة الاحترافية 2:

اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت بالنسبة إلى البطولة الاحترافية 2 تغريم فريق اتحاد تواركة، ووداد فاس، والنادي القنيطري، والاتحاد البيضاوي، والاتحاد الزموري للخميسات مبلغ 1500 درهم، لحصول فرقهم على 4 إنذارات خلال المباراة السابقة، مع توقيف حمزة الراحلي، لاعب فريق شباب أطلس خنيفرة لـ 4 مباريات، اثنتان منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2250 درهما، بعد طرده في المباراة، التي جمعت فريقه بنادي وداد تمارة لسلوكه المشين تجاه الخصم وتوقيف أنوار العزيزي، لاعب فريق وداد فاس لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة، التي جمعت فريقه بالراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.