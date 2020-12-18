عثر مواطنون، مساء أمس الخميس، على جثة طفل قاصر وسط قعر بئر في منطقة المزوضية ضواحي شيشاوة.
وحسب مصادر محلية، فإن المصالح الأمنية كانت قد توصلت بشكاية من طرف والد الضحية، تفيد اختفاء ابنه، قبل يومين، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة داخل بئر في دوار الرحيلات في جماعة لمزوضية.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدينة عملت على اتنشال جثة الطفل، الذي يبلغ من العمر 11 سنة من داخل البئر في حين لاتزال أسباب الحادث مجهولة.
وفتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بإخضاع الجثة للتشريح الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختفائه قبل يومين.. انتشال جثة طفل من قعر بئر ضواحي شيشاوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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