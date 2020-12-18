بوريطة: أمن واستقرار قطر والخليج استقرار للمنطقة العربية برمتها

عبر المغرب عن ارتياحه لما أعلنته دولة الكويت حول المساعي، المتعلقة بالمصالحة الخليجية، مؤكدا أن أمن، واستقرار دولة قطر، ومنطقة الخليج يعدان استقرارا للمنطقة العربية برمتها.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أجرى، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ووفقا للوكالة ذاتها، فإنه “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها على كافة الأصعدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، كما هنأ بوريطة، خلال الاتصال نفسه، دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

وبدوره، أكد وزير الخارجية القطري عمق العلاقات بين البلدين، وعبر عن تقديره لموقف المغرب، مشددا على دعم دولة قطر لما من شأنه حفظ أمن، وسلامة، وسيادة المملكة، ووحدة أراضيها.

يذكر أن آخر بلاغ للديوان الملكي، عقب الاتصال، الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشار إلى الأزمة الخليجية، حيث عبر الملك عن أمله في أن تفضي التطورات الإيجابية المسجلة إلى تحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، بما يساهم في استتباب الأمن، والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وتحقيق الأمن العربي الشامل، والنهوض بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، لما فيه صالح شعوب المنطقة العربية.