شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 80 شخصًا بسبب حمى «لاسا» في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 80 شخصًا مصرعهم، إثر إصابتهم بحمى "لاسا" في محافظة أوندو شمال نيجيريا.

وأكد مفوض الصحة بالمحافظة جيبايو أديي اليوم، أن حمى لاسا باتت تشكل خطورة في البلاد أكثر من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حمى لاسا بالولاية سجل أكثر من 80 حالة، فيما بلغت وفيات فيروس كورونا 41 فقط.

وتسببت حمى "لاسا" في وفاة ما يقرب من 300 شخص في 29 محافظة نيجيرية منذ شهر يناير الماضي، حتى مطلع ديسمبر الجاري.