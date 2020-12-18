شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة نيجيريون يعودون لديارهم بعد تحريرهم من الخطف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا - رويترز عاد العشرات من تلاميذ المدارس المختطفين إلى منازلهم، الجمعة، بعد يوم من قيام قوات الأمن بإنقاذهم في شمال غرب نيجيريا. وأظهرت لقطات تلفزيونية الفتيان، والكثير منهم يرتدون أزياء المدرسة الخضراء الفاتحة ويمسكون بأغطية، وهم في حافلات ويبدو عليهم الإرهاق ولكنهم في حالة جيدة.

وداهم مسلحون مدرسة البنين الثانوية في بلدة كانكارا بولاية كاتسينا يوم الجمعة الماضي، واقتادوا نحو 350 منهم إلى غابة روجو الشاسعة. ولم يتبين إن كانت العملية أسفرت عن إنقاذ كافة المختطفين.

ولم يتحدث أي من الفتيان أثناء خروجهم من الحافلة في صف واحد برفقة الجنود إلى مبنى حكومي. وكانت مجموعة من أولياء الأمور في انتظارهم في جانب آخر من البلدة.

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