شكرا لقرائتكم خبر عن 3200 ألف وفاة جديدة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

سجّلت الولايات المتّحدة، الخميس، وفاة أكثر من 3200 شخص وإصابة نحو 250 ألفاً آخرين بفيروس «كورونا» المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز».

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» أنّه بين الساعة 20.30 من مساء الأربعاء والساعة 20.30 من مساء الخميس (01.30 ت.ج الجمعة) سجّلت الولايات المتحدة 247.544 إصابة جديدة بالفيروس و3.249 وفاة ناجمة عن الوباء. وهذه هي المرة الرابعة في غضون 10 أيام التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة عتبة الـ3000 حالة وفاة.

ولا تنفكّ أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى «كوفيد-19» الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حالياً أكثر من 114 ألف مريض بـ«كوفيد-19» في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين للاحتفال بعيد الشكر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم. وإذا كان الوضع الوبائي يتحسّن في الغرب الأوسط حيث تنخفض أعداد الإصابات اليومية الجديدة وأعداد الحالات الاستشفائية، فإنّ الوباء يتفشّى بوتيرة متسارعة في غرب البلاد وشمالها الشرقي، وفق «كوفيد تراكينغ بروجكت» الذي يتتبّع يومياً البيانات عبر البلاد.

وأصيب أكثر من 17 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجدّ في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الوباء. لكنّ الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بسبب عدم إجراء فحوص على نطاق واسع في المرحلة الأولى.

وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين، حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وهذه الحملة التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتّحدة تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدّمي الرّعاية الصحية، الأكثر تعرّضاً لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم نحو 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنّين، وعددهم نحو ثلاثة ملايين شخص.

وتهدف الحملة إلى تطعيم مئة مليون شخص بحلول الربيع وكلّ سكّان الولايات المتّحدة بحلول الصيف، لكنّ الأمور ستعتمد كثيراً على ثقة الأمريكيين باللقاح. ووفقاً لخبراء الأوبئة لا بدّ من تطعيم أكثر من 70 في المئة من الناس لوقف تفشّي الوباء.