شكرا لقرائتكم خبر عن بارنييه: محادثات مرحلة ما بعد «بريكست» وصلت «إلى لحظة الحقيقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الجمعة، من أن المحادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وصلت إلى «لحظة الحقيقة»، مع بقاء «بضع ساعات للعمل» على إنجاح المفاوضات.

وقال بارنييه للبرلمان الأوروبي: «إنها لحظة الحقيقة. لم يتبقَّ لدينا سوى القليل من الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح هذه المفاوضات، إذا كنتم تريدون أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني».

وأوضح بارنييه الذي توجه إلى المحادثات الأخيرة مع نظيره البريطاني ديفيد فروست، فور لقائه أعضاء البرلمان الأوروبي، أن مسألة الصيد البحري ما زالت نقطة الخلاف الرئيسية.

وقال: «لا أظن أنه سيكون من العدل أو المقبول ألّا يسمح للصيادين الأوروبيين بالوصول إلى تلك المياه».

مساء الخميس، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، محادثة هاتفية فشلت في كسر جمود المحادثات التجارية.

وأضاف بارنييه لأعضاء البرلمان الأوروبي: «أظن أنني كنت دائماً صريحاً معكم ومنفتحاً وصادقاً».

وتابع: «لا أستطيع أن أقول ما سيحدث خلال هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات. علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات».

وبعد مغادرتها رسمياً الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، تخرج المملكة المتحدة نهائياً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول، مع اتفاق أو من دونه.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل، وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.

(أ ف ب)