شكرا لقرائتكم خبر عن «روبن هود» تدفع 65 مليون دولار لتسوية ادعاءات تضليل العملاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت شركة «روبن هود» Robinhood Markets على سداد مبلغ 65 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأنها فشلت في إبلاغ العملاء بشكل صحيح بأنها باعت أوامر الأسهم الخاصة بهم إلى المتداولين ذوي الترددات العالية والشركات الأخرى، وبذلك تغلق الشركة مالكة تطبيق التداول الناشئ، مشكلة الامتثال التي واجهتها من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقالت الهيئة في بيان الخميس، إن الغرامة تأتي بعد قرار «روبن هود» بإزالة الإفصاحات من موقعها على الإنترنت والتي توضح بالتفصيل كيفية جني الأموال. وأخفت شركة الوساطة، المعروفة بتطبيقها الشهير للهواتف الذكية والتي توفر تداولاً من دون عمولة، من عام 2015 إلى أواخر عام 2018 أن أكبر مصدر لإيراداتها كان تحويل الطلبات إلى عمالقة وول ستريت بما في ذلك «سيتاديل سيكيوريتيز» و«تو سيجما سيكيوريتيز».

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن هذه الممارسة أدت إلى تنفيذ صفقات العملاء بأسعار منخفضة مقارنة بتلك المقدمة من قبل الوسطاء المنافسين. وقالت ستيفاني أفاكيان، مديرة الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات في البيان: «قدمت روبن هود معلومات مضللة للعملاء حول التكاليف الحقيقية لاختيار التجارة مع الشركة».

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