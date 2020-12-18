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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهم أوروبا تتراجع مع تصاعد المخاوف بشأن «بريكست» والتجارة بين أمريكا والصين

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة؛ إذ كبحت مخاوف حيال إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتوتر جديد بين الولايات المتحدة والصين، المكاسب في نهاية أسبوع شهد أداءً قوياً.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المئة، ليتراجع عن أعلى مستوى في عشرة شهور، بلغه في الجلسة السابقة، بينما خسر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي أيضاً نحو 0.2 في المئة لكل منهما.

وكانت خسائر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير محدودة بفعل انخفاض الجنيه الإسترليني، بعد أن حذر مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أنهم ما زالوا على خلاف بشأن عدد من القضايا، وأنه أصبح من المرجح أن يفشلوا في التوصل إلى اتفاق.

وتصدرت أسهم السفر والترفيه قائمة الخاسرين في التعاملات الأوروبية المبكرة، فيما نزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية 1 % بعد تقارير لوسائل إعلام ذكرت أنها اتفقت على شراء الناقلة الإسبانية إير أوروبا مقابل 500 مليون يورو (612.55 مليون دولار).

وارتفع سهم فيليبس الهولندية لتكنولوجيا الصحة 1.3 في المئة، بعد أن اتفقت على شراء شركة بيو تليمتري الأمريكية المتخصصة في تشخيص ومتابعة أمراض القلب في صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار.

(رويترز)

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