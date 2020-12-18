شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات الأولى بالمنطقة والـ14 عالمياً في كفاءة التعامل مع «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن الإمارات بالمرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة «كورونا»، وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره «براند فايننس» من بريطانيا.

وأوضح سموه في تغريدة على «تويتر»: وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم.. جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد-19.. كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا.

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