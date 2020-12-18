الفلبين تسجل 2122 إصابة جديدة و25 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل ألفين و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 456 ألفًا و562 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، أن 778 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 420 ألفًا و666 متعافيًا، في حين توفي 25 مصابًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 8 آلاف و875 وفاة.

وسجلت مدينة كويزون غالبية الإصابات الجديدة تليها مدينة ريزال ثم بولاكان ومدينتي ماكاتي ودافاو.

واحتلت الفلبين، المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا وتسبقها إندونيسيا.

و تكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 70 مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.