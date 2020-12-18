أمريكا تسجل 233 ألفًا و271 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 17 مليونا و212 ألفا و496 حالة، وذلك عقب تسجيل 233 ألفا و271 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 310 آلاف و782 حالة على الأقل، وذلك

عقب تسجيل 3270 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

و تكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 70 مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء

تفشي الوباء

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 67.29 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و546078.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.