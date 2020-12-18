الشرطة العراقية: تفكيك عبوة ناسفة و4 قنابل يدوية في بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، تفكيك عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية في منطقتين سكنيتين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل موظف

فيضمن قضاء الحسينية دون إصابات تذكر".

وأضاف "أن قوة من مكافحة المتفجرات، تمكنت هي الأخرى من معالجة أربع قنابل يدوية (رمانات) ثلاث منها هجومية وواحدة دفاعية داخل كرفان متحرك ضمن منطقة شارع فلسطين".

و أنتشرت قوات أمنية في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

صرح مصدر أمني أن هذا الانتشار في مناطق متفرقة من بغداد، جاء تزامنا مع الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية انتشرت قرب محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية في مناطق بغداد الجديدة والكرادة وابو نؤاس والدورة، لحمايتها".

وأوضح أن وجود تلك القوات بجانب تلك الأماكن جاء "تحسبا لاستهدافها" من قبل متطرفين.