شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 22890 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية 22890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و338 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9979447 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 144789 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 9520827 حالة.

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