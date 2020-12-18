اليوم.. الستار يسدل على مباريات الأسبوع التاسع من ممتاز الكرة

رياضة 2020-12-18 | 10:32 204 مشاهدة تختتم مباريات الاسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة ست مباريات. وستقام المباريات في بغداد والنجف وميسان والبصرة. وفيما يلي جدول مباريات اليوم: الكهرباء X القاسم (ملعب التاجي) 2:00

الصناعات X أمانة بغداد (ملعب الصناعة) 2:00

نفط ميسان X الشرطة (ملعب ميسان الاولمبي) 2:00

الميناء X الزوراء (ملعب البصرة الدولي) 4:15

النجف X النفط (ملعب النجف الدولي) 6:30

نفط البصرة X زاخو (ملعب البصرة الدولي) 8:30 الميناء X الزوراء (ملعب البصرة الدولي) 4:15النجف X النفط (ملعب النجف الدولي) 6:30نفط البصرة X زاخو (ملعب البصرة الدولي) 8:30 » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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