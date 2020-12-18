العراق يقترب من التعاقد على لقاح 'فايرز' لشراء 1.5 مليون جرعة

رجحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق مع شركة "فايرز" للقاح كورونا خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى وجود نية للحصول على 1.5 مليون جرعة في المرحلة الأولى.
وأضاف الحلفي أن "الوزارة متواصلة مع بقية الشركات، لكن هناك شرط التوقيع معها يتوقف على اعتمادها دولياً"، لافتاً إلى أن "لقاح فايزر تم اعتماده من وكالة الأدوية البريطانية، ووكالة الأدوية والغذاء الأميركية".
وتابع أن "الوزارة مبدئياً ستتعاقد على كمية بحدود مليون ونصف المليون جرعة لقاح، وربما تتغير أو تزيد الكمية"، مبيناً أن "الكمية التي ستصل وحسب الأولوية التي تم تحديدها سابقاً لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، وسيبدأ اعطاء اللقاح على الكوادر الصحية والطبية، وبعدها لكبار السن، وبعدها للأمراض المزمنة، ومن بعدها للقوات الأمنية".
وأوضح الحلفي أنه "حتى الآن المضاعفات التي تم تسجيلها على اللقاح لا تتعدى المضاعفات الطبيعية لأي لقاح، منها الصداع والحمى الخفيفة، وكلها وقتية، ولا توجد مضاعفات خطيرة في البلدان التي بدأت بلقاح فايزر".
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