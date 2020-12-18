العراق يقترب من التعاقد على لقاح 'فايرز' لشراء 1.5 مليون جرعة

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي قوله، إن "وزارة الصحة وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاوضات مع شركة فايزر الأميركية، ومن المحتمل أن يتم في الأيام المقبلة توقيع اتفاق معهم لتجهيز العراق بكمية من اللقاح خلال الربع الثاني من السنة المقبلة".وأضاف الحلفي أن "الوزارة متواصلة مع بقية الشركات، لكن هناك شرط التوقيع معها يتوقف على اعتمادها دولياً"، لافتاً إلى أن "لقاح فايزر تم اعتماده من وكالة الأدوية البريطانية، ووكالة الأدوية والغذاء الأميركية".

وتابع أن "الوزارة مبدئياً ستتعاقد على كمية بحدود مليون ونصف المليون جرعة لقاح، وربما تتغير أو تزيد الكمية"، مبيناً أن "الكمية التي ستصل وحسب الأولوية التي تم تحديدها سابقاً لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، وسيبدأ اعطاء اللقاح على الكوادر الصحية والطبية، وبعدها لكبار السن، وبعدها للأمراض المزمنة، ومن بعدها للقوات الأمنية".



وأوضح الحلفي أنه "حتى الآن المضاعفات التي تم تسجيلها على اللقاح لا تتعدى المضاعفات الطبيعية لأي لقاح، منها الصداع والحمى الخفيفة، وكلها وقتية، ولا توجد مضاعفات خطيرة في البلدان التي بدأت بلقاح فايزر".