رياضة 2020-12-17 | 23:00 0 مشاهدة كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نتائج تصويت جوائز "ذا بيست" الافضل في العالم. وتوج نجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم. ويشارك في التصويت جميع المدربين وقادة الفرق حول العالم. مدرب المنتخب الوطني سريتكو كاتانيتش جاء تصويته على النحو التالي:



1-ليفاندوفسكي

2-محمد صلاح

3-ساديو ماني 1-ليفاندوفسكي2-محمد صلاح3-ساديو ماني اما قائد المنتخب الوطني علاء عبد الزهرة، فكان تصويته بالشكل التالي: 1-رونالدو

2-مبابي

3-ميسي » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر لمن صوت كاتانيتش وعبد الزهرة في جوائز 'فيفا' للأفضل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.