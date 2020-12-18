260 ألف دولار.. مكافأة إثيوبية مقابل معلومات عن قادة "تحرير تجراي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإثيوبي عن جائزة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة "جبهة تحرير تجراي" الذين اختفوا بعد السيطرة على "مقلي" عاصمة الإقليم.

وقال مدير إدارة المعلومات بالجيش الإثيوبي، الجنرال أسرات دينيرو، في تصريحات صحفية، إنهم رصدوا جائزة مالية قدرها 10 ملايين بر إثيوبي (نحو 260 ألف دولار) لكل من يدلي بمعلومات عن أماكن تواجد قادة جبهة تحرير تجراي.

وفقًا للجنرال الإثيوبي، سيتم منح الجائزة لأي شخص يقوم بتحديد مكان اختباء قادة جبهة تحرير تجراي الذين فروا بعد المعارك مع الجيش من مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، استكمال مهمة إنفاذ القانون في تجراي في أول زيارة له لعاصمة الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من شهر.

وقال آبي أحمد، الذي ظهر مجددا ببذته العسكرية، إن الانتصار على جبهة "تحرير تجراي" يجب أن يتعلم منه الجميع من أجل ضمان استمرار وحدة إثيوبيا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل جاهدة لإعادة تأهيل الإقليم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في الـ13 من نوفمبر/تشرين الأول الماضي عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي شمال البلاد بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على جبهة تحرير تجراي التي سيطرت على الإقليم لنحو 27 عاما.

وتتهم الحكومة المركزية جبهة تحرير تجراي بالمسؤولية عن فتن طائفية وأعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، ومحاولة اغتيال آبي أحمد.

وتعهدت الحكومة الإثيوبية بملاحقة وتقديم قادة الجبهة المتمردة للمحاكمة.

ومن أبرز المطلوبين "دبراصيون جبرا ميكائيل"، زعيم الجبهة وحاكم الإقليم السابق، وشغل عدة مناصب منها وزير الاتصالات والتكنولوجيا نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية والمالية.

وكذلك "جيتاشو ردا"، المتحدث باسم الجبهة وعضو اللجنة التنفيذية بحزب جبهة تحرير تجراي وشغل منصب وزير سابق في حكومة هايلي ماريام ديسالين (2012-2018).

وأيضا "أباي صهاي" وهو قيادي ومن مؤسسي جبهة تحرير تجراي معروف بأنه رجل أمني بدرجة أولى، وشغل عدة مناصب في حكومة هايلي ماريام ديسالين منها مسؤول صناعة السكر بدرجة وزير ومستشار لرئيس الوزراء.