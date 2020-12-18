شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اختصاصات لمركز الزراعات التعاقدية أبرزها الأسعار الاسترشادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مركز يسمى"مركز الزراعات التعاقدية" وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ويختص المركز المشار إليه بالآتي:
- تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك.
- التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
- وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.
الفصل في المنازعات التي تنشأ تفسير أو تنفيذ عقود الزراعية التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متي تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
کما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحکیم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا.
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