المرور تعيد فتح طريق "القاهرة-السويس" الصحراوي عقب تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الجمعة، فتح طريق السويس الصحراوي عقب انقشاع الشبورة المائية. كانت المتابعة الأمنية رصدت شبوره كثيفة بطريق السويس من مناطق الكيلو ١٠٩ اتجاه القاهرة أمام قائدي السيارات على الفور تم غلق طريق السويس من الكيلو ١٠٩ اتجاه القاهرة وغلق طريق السويس من الكيلو ٥٤ اتجاه السويس للحد من حوادث الطرق. وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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