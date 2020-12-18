الأمن الاقتصادي يضبط 4 آلاف قضية داخل القطارات والمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3985 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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