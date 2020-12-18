مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في تصادم "ميكروباص وملاكي" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 12 آخرين بسحجات وجروح متفرقة بالجسم، صباح اليوم الجمعة؛ وذلك في تصادم سيارة ميكروباص، بسيارة ملاكي على الطريق الإقليمي أمام قرية المنير مركز مشتول السوق.
تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء الدكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ميكروباص، بأخرى ملاكي.
أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، بسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى لمستشفى بلبيس المركزي.
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