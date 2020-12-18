ليبيا.. اشتباكات دامية في طبرق وسقوط قتلى

أفاد مصادر ليبية بوقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة أسفرت عن مقتل شخصين في طبرق إثر نزاع نشب بين عائلتين على خلفية رغبة كل طرف بالحصول على منصب مدير الضمان الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن "هناك تخوفات لدى أهل المدينة من أن يتطور العراك بشكل خطير ويناشدون الجهات المسؤولة بتحرك فوري درءا لأي تحالفات قبلية قد تحدث بعد وقوع قتلى"، فيما لم تعلن أي جهة في المجلس البلدي لطبرق أو في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية،عن أي إجراءات بشأن ما يحدث في المدينة، مع ورود أخبار جاري التحقق من صحتها عن مقتل شخص ثالث.

المصدر: ليبيا 24. موقع 218