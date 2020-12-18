بعد إصابته بكورونا.. باريس تعلن إلغاء زيارة ماكرون للبنان

أبلغت باريس، صباح اليوم الجمعة، الجهات اللبنانية الرسمية قرار إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وليس تأجيلها كما نشر سابقا.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، نقلا عن مصادر مطلعة أن "دوائر ​قصر بعبدا​ تبلّغت بالوسائل الدبلوماسية وعبر السفارة الفرنسية في بيروت، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لبيروت ما بين 23 و24 الحالي بسبب إصابته بعوارض

كورونا ​"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضافت المصادر أن "الإلغاء شمل أيضا الزيارة المزدوجة لقيادة القوات الدولية العاملة في ​جنوب لبنان​ (​اليونيفيل​) وقيادة الكتيبة الفرنسية، و​القصر الجمهوري​ للقاء ​رئيس الجمهورية ميشال عون"​.

وفي المعلومات أنّ السفارة الفرنسية لم تكن قد أبلغت بعبدا بكل برنامج الزيارة في

شكل نهائي، إلّا انّ البرنامج الأولي لَحظَ تمضية الليلة الأولى من زيارته في ​الجنوب​ في ضيافة الكتيبة الفرنسية، على أن يزور القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم التالي.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت في بيان رسمي، أن ماكرون خضع لفحص يوم الخميس، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وتابعت :"تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس عوارض أولية".

وأشار البيان، إلى أن "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".