قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، لصحيفة بوليتيكو الأمريكية إن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفكر في الذهاب برحلة خارجية تستغرق أسبوعا تبدأ في 6 يناير، وهو اليوم المتوقع أن يؤكد فيه فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ولفتت إلى أن عملية التصويتهذه تضع بينس في موقف حرج بالنظر إلى رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، مشيرة إلى أن وظيفة بينس في هذا اليوم احتفالية إلى حد كبير، لكن واجبه الدستوري يملي عليه تأكيد الفائز في الانتخابات.
وفيما لم يؤكد مساعدو بينس صحة هذه المعلومات، كشفت "بوليتيكو" أن جولة بينس الدولية تتضمن البحرين وإسرائيل وبولندا.
وستكون هذه أول رحلة دولية لبينس منذ يناير عندما سافر إلى روما وإسرائيل.
وقال مسؤول كبير إن الرحلة لم يتم تأكيدها بعد، وإن التوقيت يتعلق بكيفية ترتيب جدوله الزمني.
كما قال أحد حلفاء بينس لـ"بوليتيكو": "أظن أن التوقيت ليس مجرد صدفة".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: بينس يخطط للمغادرة في رحلة خارجية بعد تأكيد فوز بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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