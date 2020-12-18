ألمانيا تسجل 33777 إصابة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و439 ألفا و938 حالة، بعد تسجيل 33777 إصابة جديدة.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 24938 بعد تسجيل 813 وفاة جديدة.

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