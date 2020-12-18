الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل أمس 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من سبع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 11 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها الأعراض والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى 11 من ست حالات في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في الصين إلى 86789. بينما يظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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