المكسيك تسجل 11799 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 11799 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و718 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و289 ألفا و298 والوفيات 116 ألفا و487.

وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

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