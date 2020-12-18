ارتفاع حصيلة غرق مركب مهاجرين فنزويليين إلى 28 قتيلاً



سيف اليزيد - أعلنت السلطات الفنزويلية الخميس أنّ حصيلة غرق مركب صيد كان يقلّ مهاجرين غير شرعيين من فنزويلا إلى ترينيداد وتوباغو ارتفعت إلى 28 قتيلاً على الأقلّ.

وقال المدّعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب في تصريح عبر التلفزيون إنّ "الحصيلة ارتفعت إلى 28 قتيلاً"، مشيراً إلى أنّه "تمّ التعرّف حتّى الآن على 26 جثة".

ويُعتقد أنّ القارب كان يقلّ حوالي 30 شخصاً وقد أبحر في 6 ديسمبر من قرية غويريا الساحلية في ولاية سوكري (شمال شرق فنزويلا) الواقعة على بعد حوالي 100 كلم من جزيرة ترينيداد وتوباغو.

وتمّ العثور على أولى الجثث خلال عطلة نهاية الأسبوع على بُعد سبعة أميال بحرية (13 كلم) من هذه القرية الساحلية التي تعتبر نقطة انطلاق للقوارب المحمّلة بالفنزويليين الراغبين بالهجرة إلى ترينيداد وتوباغو هرباً من الأزمة العميقة التي تتخبّط فيها بلادهم.

وخلال الأسبوع الجاري تم انتشال بقية جثث الضحايا، إما في البحر حيث عثرت عليها فرق البحث والإنقاذ التي أرسلتها السلطات إلى المكان، وإما على الشاطئ بعدما قذفتها الأمواج.

وكانت حصيلة رسمية سابقة نشرت الأربعاء أفادت بغرق 23 شخصاً، بينهم خمسة أطفال، في هذه المأساة.

ووفقاً للمدّعي العام فإنّ المهرّبين قبضوا 150 دولاراً عن كل مهاجر ركب في رحلة الموت هذه.