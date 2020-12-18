كوريا الجنوبية تسجل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت، اليوم الجمعة، 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول حالة إصابة في البلاد في يناير .

وأظهرت بيانات الوكالة أن عدد الإصابات اليومية تجاوز الألف لليوم الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.

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