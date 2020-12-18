لجنة استشارية أميركية توصي بالترخيص للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19

أوصت لجنة خبراء استشاريين أميركيين إثر عملية تصويت جرت الخميس بمنح ترخيص طارئ للقاح شركة “موديرنا” المضاد لكوفيد-19، في خطوة تمهد الطريق أمام بدء عملية توزيع ستة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن هذا القرار غير ملزم، إلا أنه يفتح الباب أمام إدارة الغذاء والدواء لإصدار ترخيص طارئ باستخدام هذا الطعم، وهو أمر يتوقع حصولة سريعا جدا ليصبح بذلك موديرنا ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في بلد غربي.

وصوت 20 من أعضاء اللجنة المكونة من 21 عضوا لمصلحة التوصية بالترخيص للقاح، في حين امتنع العضو المتبقي عن التصويت.

والسؤال الذي صوت عليه خبراء اللجنة هو: “استنادا إلى جميع الأدلة العلمية المتاحة، هل إن فوائد لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطر استخدامه لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما وما فوق؟”.

وكانت اللجنة نفسها صوتت الأسبوع الماضي بالإيجاب على سؤال مماثل بشأن اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبايونتيك والذي أصدرت إدارة الغذاء والدواء في اليوم التالي ترخيصا طارئا باستخدامه، وهو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 يتم الترخيص له في الغرب.

وعلى غرار لقاح فايزر/بايونتيك، يتوقع أن توصي إدارة الغذاء والدواء بعدم إعطاء لقاح موديرنا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بردود فعل تحسسية.

وموديرنا شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها في ماساتشوستس، قدمت طلبها للحصول على الترخيص الطارئ قبل أسبوعين ونصف فقط.

وبدأت هذه الشركة الفتي ة العمل على لقاحها في يناير 2019، بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، وقد تلق ت 2.5 مليار دولار من التمويل العام.

واشترت الحكومة الأميركية بصورة مسبقة 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا (مقابل 100 مليون جرعة من شركة فايزر).

ووعدت موديرنا بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية دجنبر 2020 ثم 80 مليونا إضافية في الربع الأول من 2021 و100 مليون أخرى في الربع الثاني.