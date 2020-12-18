شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا اليومية في البرازيل تتجاوز الألف والان نبدء بالتفاصيل
كما سجلت البرازيل 69826 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، مع عودة الإصابات للارتفاع بشدة بعد تراجع لفترة قصيرة.
وأودت الجائحة حتى الآن بحياة 184 ألفا و827 برازيليا إجمالا، وأصابت أكثر من سبعة ملايين.
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