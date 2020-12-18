شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل أمس 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من سبع حالات في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن 11 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج.
ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86789. بينما يظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.
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