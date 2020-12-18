الملك سلمان وولي عهده يعزيان تبون في ضحايا المروحية الجزائرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "علمنا بنبأ تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية عزاء ومواساة أيضا للرئيس الجزائري.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب للرئيس الجزائري ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".



وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة، تكررا في حوادث سقوط المروحيات والطائرات العسكرية، غالبيتها روسية الصنع، أكبرها التي سجلت في 11 أبريل/نيسان 2018، عقب سقوط طائرة شحن عسكرية من نوع "إيليوشن" مباشرة بعد إقلاعها من مطار "بوفاريك" العسكري بولاية البليدة وأدى إلى مقتل جميع ركابه الـ257.