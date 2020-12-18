إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن إصابة كبير المستشارين الذي عينه بايدن في إدارته المقبلة بفيروس كورونا..

وأشار بيان صدر عن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه ثبت إصابته بالفيروس.

وقال الفريق الانتقالي أن ريتشموند لم يكن على اتصال قريب مع بايدن في الفترة الأخيرة, و أن نتيجة فحص كورونا للرئيس بايدن جاءت سلبية.

وفي وقت سابق، كشفت تحاليل طبية أن أحد الصحفيين الذين سافروا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى ولاية جورجيا يوم الثلاثاء، أصيب بفيروس كورونا المستجد.