شكرا لقرائتكم خبر عن "إصلاح التعليم" فى مقدمة اهتمامات مجلس النواب التشريعية خلال الـ5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اهتماماً بالغاً بملف التعليم وإصلاح العملية التعليمية برمتها، وذلك على مدار الفصل التشريعى الأول (5 سنوات) إنطلاقاً من كونه أساس لبناء المجتمع والدولة، ومؤشراً لتقدم المجتمعات، فضلا عن الاهتمام بالتشريعات التي تدعم الابتكار وتشجع علي البحث العلمي.

وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال الـ5 سنوات في مجال إصلاح التعليم :

- قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

- قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية

- قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية

- تعديل قانون مزاولة مهنة الطب

- قانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين

- تعديل قانون التعليم

- تعديل قانون تنظيم الجامعات

- قانون انشاء الجامعات التكنولوجية

- قانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

- تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم

- قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية

- قانون مكافحة الاخلال بالامتحانات

- قانون زيادة حوافز وبدلات المعلمين

- قانون صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية

ووفقا للبيان الإحصائي الصادر عن المجلس النيابي، بلغ عدد القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، 891 قانونا بنحو 10556مادة، قسمت بواقع 82 قانونا بالدور الأول، وفى دور الانعقاد الثاني 219 قانونا، وفى دور الانعقاد الثالث 197 قانونا وفى دور الانعقاد الرابع 156 قانونا، وبدور الانعقاد الخامس والسادس 237 قانونا.

وبلغ إجمالي عدد الاتفاقيات الدولية التي أقرها المجلس في الفصل التشريعي الأول 308 اتفاقيات منها 27 اتفاقية في الدور الأول و95 في الدور الثاني و766 بالدور الثالث و65 اتفاقية في الدور الرابع و85 بالدورين الخامس والسادس.

واللافت أن مجلس النواب عقد نحو 372 جلسة عامة خلال الفصل التشريعي الأول، منها 96 جلسة بالدور الاول و86 بالدور الثانى و71 بالدور الثالث و72 بالدور الرابع و65 بالدورين الخامس والسادس.