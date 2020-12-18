ويأتي هذا ضمن جھود التعاون والتنسیق المشترك بین وزارة الداخلیة الكویتیة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الداخلیة بالمملكة العربیة السعودیة ممثلة بالمدیریة العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضحت الكويت أنھا أثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (المكافحة الدولیة) بقطاع الأمن الجنائي وبالتنسیق مع السعودیة في البحث والتحري عن مروجي ومھربي المخدرات، دلت التحریات على أن ھناك محاولة تھریب كمیة كبیرة من الكبتاجون داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة.
وأضافت الوزارة في بيان لها: بعد تكثیف التحریات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النیابة العامة تم مراقبة الشاحنة، وأثناء نقلھا من الوفرة إلى مخیم في بر منطقة ضاحیة تم ضبط الشاحنة والمتھمین.
وأشارت إلى أنه بمواجھة المتھمین، اعترفا بجلب كمیة الحبوب المخدرة إلى الكويت وتخزینھا لحین تھریبھا إلى دولة مجاورة وعلیه تمت إحالة المتھمین والمضبوطات إلى جھة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بحقھما، فيما يجري حاليا ضبط المتھم الثالث
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق كويتي سعودي يحبط تهريب مليوني حبة كبتاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.